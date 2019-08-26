Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает на декабрьском саммите НАТО в Лондоне поставить вопрос о предоставлении Киеву Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"До декабрьского саммита НАТО в Лондоне остаются считанные месяцы. На туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением относительно необходимости предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО", - написал Порошенко в соцсети Фейсбук.

Он подчеркнул, что если Украина хочет получить ПДЧ не позднее 2023 года, "разговор об этом следует начинать уже сейчас".

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

В обнародованном 14 марта 2019 года ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга альянс подтвердил перспективу членства Украины и констатировал усиление политической и практической поддержки Киеву с начала "незаконной аннексии Россией Крыма" и событий на востоке страны.

В частности, в разделе "Открытые двери НАТО" сказано: "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах".