Россиянка погибла во время восхождения на вершину Фудзи в Японии - ТВ

29-летняя гражданка РФ Анна Дубровина погибла в понедельник утром во время восхождения к вершине японского вулкана Фудзи, сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на местную полицию и экстренные службы.

По данным телеканала, причиной смерти стало падение камня на россиянку, это случилось в 200 м от вершины Фудзи. В результате Анна Дубровина получила травмы головы и груди и скончалась.

В момент инцидента вместе с Анной находились ее муж-японец и еще два человека.

Полиция ведет расследование происшествия.

Эн-эйч-кей напоминает, что сезон восхождений на Фудзи длится с июля по сентябрь. При этом, отмечает телеканал, по данным архивов префектуры Яманаси смертельных случаев при восхождении на вулкан не фиксировали с 2008 года.