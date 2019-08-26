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СНГ 26.08.2019 17:56

Россиянка погибла во время восхождения на вершину Фудзи в Японии - ТВ

29-летняя гражданка РФ Анна Дубровина погибла в понедельник утром во время восхождения к вершине японского вулкана Фудзи, сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на местную полицию и экстренные службы.

По данным телеканала, причиной смерти стало падение камня на россиянку, это случилось в 200 м от вершины Фудзи. В результате Анна Дубровина получила травмы головы и груди и скончалась.

В момент инцидента вместе с Анной находились ее муж-японец и еще два человека.

Полиция ведет расследование происшествия.

Эн-эйч-кей напоминает, что сезон восхождений на Фудзи длится с июля по сентябрь. При этом, отмечает телеканал, по данным архивов префектуры Яманаси смертельных случаев при восхождении на вулкан не фиксировали с 2008 года.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯНКА, ВОСХОЖДЕНИЕ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]