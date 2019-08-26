Минск снизил объем торговли со странами ЕАЭС, но остается наиболее интегрированным с ними - обзор ЕАБР

Белоруссия остается наиболее интегрированной с другими странами ЕАЭС в сфере торговли, несмотря на снижение интенсивности взаимной торговли в 2018 году, отмечается в опубликованном в понедельник страновом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) "Основные тенденции интеграционного развития Беларуси в 2019 году".

"Беларусь остается наиболее интегрированной со странами ЕАЭС, в первую очередь с Россией, в сфере торговли. (...) В отличие от общего улучшения показателей внешней торговли, значение и интенсивность торговой интеграции Беларуси со странами ЕАЭС в 2018 году снизились", - сказано в преамбуле доклада.

Эксперты ЕАБР отмечают, что причинами снижения объемов торговли Белоруссии со странами ЕАЭС являются усилия национальных регуляторов по диверсификации экспорта, снижение спроса на белорусскую продукцию, а также использование "институциональных ограничений со стороны России относительно продукции агропромышленного комплекса".

Ослабление торговой интеграции Белоруссии со странами ЕАЭС сложилось на фоне улучшения общего состояния ее внешней торговли. "В результате формирования опережающих темпов роста экспортных показателей дефицит внешней торговли товаров Беларуси относительно всех стран мира сократился", - констатируют авторы доклада.

По их оценке, "ключевыми факторами опережающей динамики экспорта преимущественно выступили: благоприятная международная конъюнктура цен на экспортируемые нефтепродукты и калийные удобрения и улучшение условий торговли в целом; стабильный спрос со стороны стран ЕС". Благоприятный эффект на экспортные показатели оказали также усилия правительства и крупнейших экспортеров по географической диверсификации экспорта, что позволило увеличить поставки в страны азиатского региона (в частности, в Китай) и Латинской Америки (в Бразилию).

"Власти Беларуси продолжали следовать новой концепции диверсификации экспорта, согласно которой структура экспорта должна стремиться к равновесному распределению по принципу "треть-треть-треть" между странами ЕАЭС, ЕС и стран "дальней дуги", - отмечается в докладе.

Отдельно в документе отмечается значимость для Минска переговоров с РФ по условиям поставки энергоносителей. "Цена, объемы импорта, условия поставок энергоресурсов в Беларусь регулярно выступали предметом интенсивных двусторонних переговоров с Россией на высшем уровне", - сказано в обзоре.

При этом эксперты банка констатируют ряд ограничений, которые Белоруссия вынуждена принимать по инициативе российской стороны.

"Так, с 3 августа 2018 года Россия ограничила беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Предложено ввести индикативный баланс поставок этих продуктов. Запрет на вывоз из России в Беларусь распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты - с 1 сентября 2018 года, на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) - с 1 октября 2018 года", - напомнили авторы доклада.

Они также напомнили об издержках, которые Белоруссия несет в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Беларусь настаивает на предоставлении Россией компенсационного механизма в размере до $310 млн в 2019 году для возмещения предоставления Россией мер господдержки национальным нефтепереработчикам в условиях отмены налогового маневра", - отмечается в докладе.

Также с обзоре сказано, что на период до 2025 года Белоруссия оценивает свои потери от реализации налогового маневра на уровне $10-11 млрд.