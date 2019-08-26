Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС, заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своём выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о "перекрёстных полётах"

В данный момент российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.