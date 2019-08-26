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СНГ 26.08.2019 18:40

ЕКА откажется от российских "Союзов"

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС, заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своём выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о "перекрёстных полётах"

В данный момент российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, КОСМОС, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]