МИД РФ предупредил туристов о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Вспышка лихорадки денге произошла во Вьетнаме, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).
"Вьетнам - в стране зафиксирована вспышка лихорадки денге", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
По информации Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), денге распространена в тропических и субтропических районах мира. Заражение происходит через укус комара. Симптомы появляются через 3-14 дней и варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной, мышечной и суставной болью, а также сыпью.
Лекарств от денге нет. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.
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