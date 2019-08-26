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СНГ 26.08.2019 19:05

МИД РФ предупредил туристов о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Вспышка лихорадки денге произошла во Вьетнаме, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам - в стране зафиксирована вспышка лихорадки денге", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

По информации Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), денге распространена в тропических и субтропических районах мира. Заражение происходит через укус комара. Симптомы появляются через 3-14 дней и варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

Лекарств от денге нет. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ЛИХОРАДКА, ДСКЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]