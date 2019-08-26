Агролизинг заплатит 127 тыс. манатов за программу 1С

ОАО «Агролизинг» определилось с поставщиком финансового программного обеспечения 1С ERP, говорится в материалах, опубликованных на сайте www.tender.gov.az.
Согласно материалам, победителем тендера, объявленного «Агролизинг», стала компания CRM Group.
Стоимость контракта - 127,381 тыс. манатов.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Мамедов
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