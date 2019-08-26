Туск отметил некоторый прогресс G7 в решении важнейших мировых вопросов

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".
"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - написал Туск в понедельник в своем "Твиттере".
Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".
В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".
Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.
Президент Кыргызстана в октябре посетит Азербайджан для участия в саммите ССТГ
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
Греция полностью отменит ограничения на движение капитала с 1 сентября
Eesti Energia грозит штрафом GE за аварии на построенной им сланцевой ТЭС
Прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2019 г снижен до $62,2 с $63,4 за баррель, в 2020 г до $57 с $59,7 - Орешкин
Первый вице-президент открыла ясли-детсады в Сабунчи и Бинагади
Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов
МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США