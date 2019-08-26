Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2019 19:20

Туск отметил некоторый прогресс G7 в решении важнейших мировых вопросов

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".

"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - написал Туск в понедельник в своем "Твиттере".

Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".

В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУСК, G7, ПРОГРЕСС


Похожие новости


Выход США из СВПД играет на руку России и Китаю - Туск Туск призвал к сдержанности стороны конфликта в Карабахе, не имеющего военного решения Начался визит Туска в Азербайджан Туск горд тем, что его называют проукраинским маньяком Туск указал на ответственность лидеров G20 за судьбу планеты ЕС не намерен пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit - Туск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]