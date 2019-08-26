Первый министр Шотландии обвинила Джонсона в безрассудстве в связи с Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он ведет себя безрассудно и на ходу, без тщательного анализа, формирует политику по Brexit, сообщает в понедельник газета The Independent.
По словам Стерджен, манера поведения Джонсона "в некотором роде беспечная (...) безрассудная".
"Всего за несколько недель он перешел от слов о том, что Brexit без сделки, по его мнению, может произойти в одном случае из миллиона, до слов о том, что шансы (заключения сделки - ИФ) неопределенные. Это наводит меня на мысли, что он выдумывает все на ходу", - сказала Стерджен.
Ранее Борис Джонсон, находясь на саммите G7 в Биаррице, заявил в интервью телеканалу BBC, что шансы заключения сделки с ЕС по Brexit - неопределенные. Он отметил, что все зависит от действий ЕС, и указал на важность подготовки к выходу из ЕС без сделки.
Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.
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