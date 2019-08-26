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Дальнее зарубежье 26.08.2019 19:50

Первый министр Шотландии обвинила Джонсона в безрассудстве в связи с Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он ведет себя безрассудно и на ходу, без тщательного анализа, формирует политику по Brexit, сообщает в понедельник газета The Independent.

По словам Стерджен, манера поведения Джонсона "в некотором роде беспечная (...) безрассудная".

"Всего за несколько недель он перешел от слов о том, что Brexit без сделки, по его мнению, может произойти в одном случае из миллиона, до слов о том, что шансы (заключения сделки - ИФ) неопределенные. Это наводит меня на мысли, что он выдумывает все на ходу", - сказала Стерджен.

Ранее Борис Джонсон, находясь на саммите G7 в Биаррице, заявил в интервью телеканалу BBC, что шансы заключения сделки с ЕС по Brexit - неопределенные. Он отметил, что все зависит от действий ЕС, и указал на важность подготовки к выходу из ЕС без сделки.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, BREXIT


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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