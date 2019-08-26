Трамп хотел бы провести следующий саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами - СМИ

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о планах провести следующий саммит "группы семи" на принадлежащем ему гольф-курорте в Майами, сообщает телеканал CNBC.
На полях проходящего в Биаррице саммита G7 американский лидер сказал, что окончательное решение еще не принято, но в качестве варианта он рассматривает свой гольф-клуб.
"Мы еще не приняли окончательного решения. Но он (гольф-курорт - ИФ) прямо рядом с аэропортом. Это прекрасное место. Там много свободного пространства", - сказал Трамп журналистам в Биаррице.
"К тому же, это Майами, это прекрасный город", - добавил глава Белого дома.
Он отметил, что, когда саммиты проводились в Италии, Канаде и Франции, в качестве места проведения выбирались населенные пункты, расположенные далеко от аэропортов, что создавало дополнительные организационные неудобства. По его словам, ему каждый раз приходилось пересаживаться с "Борта номер один" на более маленький самолет или вертолет, чтобы добраться до конечного пункта назначения.
"Многие места расположены очень далеко, ехать до них очень долго. Нужны вертолеты, чтобы добираться. А до этого (курорта в Майами - ИФ) можно добраться за несколько минут после того, как приземлишься в аэропорту", - сказал Трамп.
При этом президент США не стал говорить, пригласил бы он на этот саммит Россию или нет.
"Есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России (в G8 - ИФ). Я не знаю, какое решение мы примем, но вчера мы обсуждали Россию", - указал Трамп.
В преддверии проходящего в Биаррице саммита G7 активно поднимался вопрос о возможном приглашении России для участия в следующей встрече в 2020 году, уже в формате "группы восьми". Из этого формата Россию исключили в 2014 году в ответ на присоединение Крыма.
В воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.
"Вполне возможно", что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - сообщило агентство Bloomberg.
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