Болсонару отверг помощь стран G7 в тушении пожаров в лесах Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник раскритиковал предложение стран G7 помочь его стране в тушении пожаров в дождевых лесах Амазонии, заявив, что Бразилия - не колония и не нейтральная территория.
"Мы не можем принять того, что президент (Франции Эмманюэль - ИФ) Макрон совершает необоснованные атаки по теме Амазонии или маскирует свои намерения предложениями альянса стран G7, чтобы "спасти" Амазонию, как будто бы мы колония или нейтральная территория", - написал он в "Твиттере".
В понедельник Макрон заявил, что страны G7 приняли решение на саммите в Биаррице направить около $20 млн на помощь в тушении пожаров.
Накануне в "Фейсбуке" сторонник Болсонару опубликовал на своей странице в фотоколлаж с изображениями 37-летней супруги президента Бразилии Мишель и 66-летней Брижит Макрон, где супруга французского лидера была запечатлена в менее удачном ракурсе нежели жена бразильского лидера. Он добавил к записи подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон донимает Болсонару?"
Болсонару оставил комментарий к этой записи со своего официального аккаунта, написав: "Не унижай, приятель". Президент Бразилии дополнил комментарий смеющимися смайликами.
Макрон резко раскритиковал Болсонару за комментарий, указав на неподобающее для главы государства поведение.
"Это печально. И это печально, прежде всего, для него самого и для бразильцев. Бразильянкам, наверное, стыдно за своего президента. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я надеюсь, что скоро у них будет такой президент, который ведет себя должным этой работе образом", - заявил он в ходе конференции в Биаррице.
В конце прошлой недели перед саммитом Макрон предложил поднять на нем тему пожаров в Амазонии. В ответ Болсонару обвинил его в колониализме.
Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако в этом году ситуация обстоит острее, чем ранее. С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.
Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.
Президент Кыргызстана в октябре посетит Азербайджан для участия в саммите ССТГ
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
Греция полностью отменит ограничения на движение капитала с 1 сентября
Eesti Energia грозит штрафом GE за аварии на построенной им сланцевой ТЭС
Прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2019 г снижен до $62,2 с $63,4 за баррель, в 2020 г до $57 с $59,7 - Орешкин
Первый вице-президент открыла ясли-детсады в Сабунчи и Бинагади
Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов
МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США