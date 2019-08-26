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Дальнее зарубежье 26.08.2019 19:33

Макрон убежден, что встреча Трампа с Рухани могла бы помочь достижению соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что если президент Ирана Хасан Рухани встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, то стороны смогут достичь соглашения по спорным вопросам.

"В разговоре с Рухани я отметил, что если он согласится встретиться с Трампом, то я уверен, что соглашение может быть найдено", - сказал Макрон на пресс-конференции в Биаррице.

Он выразил надежду, что такая встреча состоится в ближайшие несколько недель.

"И я хотел бы, чтобы в ближайшие недели мы смогли бы провести встречу между иранским президентом и президентом Трампом", - добавил президент Франции.

Он также сказал, что Франция вместе с другими подписантами Совместного всеобъемлющего плана действия по иранскому ядерному соглашению (СВПД) готова поспособствовать проведению встречи Трампа и Рухани.

Он указал, что обсуждал с Трампом то, как именно можно улучшить иранское ядерное соглашение.

"Трамп дал ясно понять, что для этого понадобится более протяженное по времени соглашение, предусматривающем гораздо большее количество объектов по мониторингу", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что для этого необходимо убедить иранцев в необходимости такого соглашения с помощью "экономических компенсаций".

По словам Макрона, Париж и Вашингтон согласны с тем, что Тегеран никогда не должен получить доступа к ядерному оружию.

"У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. И нельзя допустить, чтобы действия Ирана угрожали стабильности в регионе", - напомнил французский лидер.

США считают необходимым пересмотреть договоренности с Ираном по атому. Также Вашингтон настаивает на решении проблемы иранской ракетной программы, а также - на обсуждении роли Ирана в ближневосточном регионе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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