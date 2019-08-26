Макрон убежден, что встреча Трампа с Рухани могла бы помочь достижению соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что если президент Ирана Хасан Рухани встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, то стороны смогут достичь соглашения по спорным вопросам.
"В разговоре с Рухани я отметил, что если он согласится встретиться с Трампом, то я уверен, что соглашение может быть найдено", - сказал Макрон на пресс-конференции в Биаррице.
Он выразил надежду, что такая встреча состоится в ближайшие несколько недель.
"И я хотел бы, чтобы в ближайшие недели мы смогли бы провести встречу между иранским президентом и президентом Трампом", - добавил президент Франции.
Он также сказал, что Франция вместе с другими подписантами Совместного всеобъемлющего плана действия по иранскому ядерному соглашению (СВПД) готова поспособствовать проведению встречи Трампа и Рухани.
Он указал, что обсуждал с Трампом то, как именно можно улучшить иранское ядерное соглашение.
"Трамп дал ясно понять, что для этого понадобится более протяженное по времени соглашение, предусматривающем гораздо большее количество объектов по мониторингу", - сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что для этого необходимо убедить иранцев в необходимости такого соглашения с помощью "экономических компенсаций".
По словам Макрона, Париж и Вашингтон согласны с тем, что Тегеран никогда не должен получить доступа к ядерному оружию.
"У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. И нельзя допустить, чтобы действия Ирана угрожали стабильности в регионе", - напомнил французский лидер.
США считают необходимым пересмотреть договоренности с Ираном по атому. Также Вашингтон настаивает на решении проблемы иранской ракетной программы, а также - на обсуждении роли Ирана в ближневосточном регионе.
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