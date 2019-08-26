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Дальнее зарубежье 26.08.2019 20:15

Пекин хочет торгового соглашения с Вашингтоном, у него нет выбора - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Китае "очень хотят" заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, так как у Пекина нет выбора из-за жесткой позиции Вашингтона.

"Они (Китай - ИФ) очень хотят соглашение (по торговле с США - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Биаррице в понедельник.

Трамп отметил, что "американские пошлины очень сильно бьют" по экономике Китая.

"Я думаю, что они хотят заключить соглашение, и я не уверен, что у них есть выбор", - добавил Трамп.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]