Пекин хочет торгового соглашения с Вашингтоном, у него нет выбора - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Китае "очень хотят" заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, так как у Пекина нет выбора из-за жесткой позиции Вашингтона.

"Они (Китай - ИФ) очень хотят соглашение (по торговле с США - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Биаррице в понедельник.

Трамп отметил, что "американские пошлины очень сильно бьют" по экономике Китая.

"Я думаю, что они хотят заключить соглашение, и я не уверен, что у них есть выбор", - добавил Трамп.