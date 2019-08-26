Президент США Дональд Трамп считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на это", - заявил президент, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы не хотим смены режима (в Иране - ИФ)... Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

Трамп также сообщил, что Макрон рассказал ему о визите в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа "задолго до того", как он состоялся.

Трамп отметил, что встреча с представителем Ирана на саммите G7 в Биаррице была бы преждевременной.