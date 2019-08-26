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ТЭК 26.08.2019 19:40

Brent перешла к снижению, торгуется на уровне $59,18 за баррель

Нефть Brent перешла к снижению на торгах в понедельник, WTI остается в плюсе.

Поддержку рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров. Рынок также следит за ситуацией вокруг Ирана: Трамп допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составила $59,18 за баррель, что на $0,16 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,22 (0,41%) - до $54,39 за баррель.

В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров.

В ходе пресс-конференции по итогам саммите G7 в Биаррице Трамп заявил, что Китай "отчаянно" хочет заключить соглашение с США, поскольку американские пошлины "очень больно бьют по ним".

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу" с Рухани", - заявил американский президент.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]