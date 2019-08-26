Brent перешла к снижению, торгуется на уровне $59,18 за баррель

Нефть Brent перешла к снижению на торгах в понедельник, WTI остается в плюсе.
Поддержку рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров. Рынок также следит за ситуацией вокруг Ирана: Трамп допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составила $59,18 за баррель, что на $0,16 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,22 (0,41%) - до $54,39 за баррель.
В понедельник американский президент сообщил, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения.
"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.
По словам президента, его команда примет предложение Пекина и вернется за стол переговоров.
В ходе пресс-конференции по итогам саммите G7 в Биаррице Трамп заявил, что Китай "отчаянно" хочет заключить соглашение с США, поскольку американские пошлины "очень больно бьют по ним".
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.
"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу" с Рухани", - заявил американский президент.
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