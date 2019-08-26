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Регион 26.08.2019 20:01

Трамп считает, что его еще поблагодарят за выход США из соглашения по иранскому атому

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его в будущем будут благодарить за решение вывести Вашингтон из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Я думаю, что те страны, которые хотели заключения регионального соглашения (по атому - ИФ), все более и более согласны с тем, что я сделал. И я думаю, что эти страны еще однажды скажут мне спасибо", - сказал Трамп.

"Я знаю, что мы поступили правильно", - добавил президент. Трамп напомнил, что считает СВПД плохим соглашением. По этой причине он добивается заключения другой сделки с Тегераном.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]