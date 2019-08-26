Трамп считает, что его еще поблагодарят за выход США из соглашения по иранскому атому

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его в будущем будут благодарить за решение вывести Вашингтон из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Я думаю, что те страны, которые хотели заключения регионального соглашения (по атому - ИФ), все более и более согласны с тем, что я сделал. И я думаю, что эти страны еще однажды скажут мне спасибо", - сказал Трамп.

"Я знаю, что мы поступили правильно", - добавил президент. Трамп напомнил, что считает СВПД плохим соглашением. По этой причине он добивается заключения другой сделки с Тегераном.