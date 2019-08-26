Трамп не готовит новые пошлины для японских автомобилей, рассчитывает избежать этого и в случае ЕС

Президент США Дональд Трамп "в данный момент" не планирует вводить новые пошлины для импортируемых в США японских автомобилей и автокомпонентов, учитывая, что страны в эти выходные достигли принципиального соглашения по вопросам торговли.
"Это одна из причин, благодаря которой мы достигли соглашения, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце. - Я могу это сделать когда-нибудь позже, если захочу, однако в данный момент не собираюсь делать этого. Мы лишь хотим справедливого отношения".
Трамп также заявил, что считает возможным заключение нового соглашения с Евросоюзом на условиях, не предусматривающих введения Штатами пошлин для европейских автопроизводителей.
"Мы очень близки к заключению соглашения с ЕС", - сказал Трамп.
"ЕС не хочет пошлин, это очень просто, - заявил он. - Я думаю, что смогу договориться с ЕС без того, чтобы идти по такому пути".
Комментируя ситуацию вокруг Китая, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США, сообщает Bloomberg.
"Пошлины очень больно бьют по ним", - сказал Трамп.
Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".
"Он хочет заключить соглашение, и хочет, чтобы это было сделано в спокойных условиях, - отметил Трамп. - Он упомянул слово "спокойный", и я согласен с ним".
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