Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что несколько лет ждал, когда Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании.

"Я действительно считаю, что Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Вы знаете, что мы нравимся друг другу... Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром", - сказал президент на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Биаррице.

На вопрос о том, считает ли Трамп, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была "неподходящей женщиной", чтобы справиться с Brexit, Трамп ответил, что считает Мэй хорошим человеком.

Трамп рассказал, что он предлагал Мэй свои идеи для решения ситуации с Brexit, но "она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо".

Трамп отметил: он надеется, что Джонсон "проделает отличную работу" на своем посту.