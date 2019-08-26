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Дальнее зарубежье 26.08.2019 20:11

Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что несколько лет ждал, когда Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании.

"Я действительно считаю, что Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Вы знаете, что мы нравимся друг другу... Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром", - сказал президент на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Биаррице.

На вопрос о том, считает ли Трамп, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была "неподходящей женщиной", чтобы справиться с Brexit, Трамп ответил, что считает Мэй хорошим человеком.

Трамп рассказал, что он предлагал Мэй свои идеи для решения ситуации с Brexit, но "она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо".

Трамп отметил: он надеется, что Джонсон "проделает отличную работу" на своем посту.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТРАМП, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]