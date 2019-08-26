Credit Suisse реорганизует швейцарский бизнес, готовит инвестиции на сотни миллионов франков

Credit Suisse Group AG проведет реорганизацию швейцарских операций (Swiss Universal Bank, SUV) и инвестирует в этот бизнес сотни миллионов франков в ответ на изменение рыночной среды, что, как ожидается, позволит банку улучшить свои позиции на рынке.

Как сообщается в пресс-релизе Credit Suisse, с 1 сентября 2019 года будет создано новое подразделение Direct Banking для обслуживания розничных клиентов и бизнеса, использующих, главным образом, ключевые банковские продукты.

Предполагается, что этот шаг позволит упростить и ускорить оказание традиционных банковских услуг порядка 1 млн розничных клиентов и 60 тыс. коммерческих клиентов банка.

Инвестиционно-банковские услуги будут выделены в отдельное подразделение в рамках SUV, отмечают в Credit Suisse.

Кроме того, банк планирует направить сотни миллионов долларов на внедрение цифровых услуг, наем дополнительных сотрудников для оказания консультативных услуг клиентам, а также маркетинг, до конца 2021 года.

"Эти инвестиции возможны благодаря растущей прибыльности операций Credit Suisse в Швейцарии с 2015 года", - отмечается в пресс-релизе.

Акции Credit Suisse теряют 0,3% на торгах в Цюрихе в понедельник.