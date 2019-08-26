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Финансы 26.08.2019 20:15

Credit Suisse реорганизует швейцарский бизнес, готовит инвестиции на сотни миллионов франков

Credit Suisse Group AG проведет реорганизацию швейцарских операций (Swiss Universal Bank, SUV) и инвестирует в этот бизнес сотни миллионов франков в ответ на изменение рыночной среды, что, как ожидается, позволит банку улучшить свои позиции на рынке.

Как сообщается в пресс-релизе Credit Suisse, с 1 сентября 2019 года будет создано новое подразделение Direct Banking для обслуживания розничных клиентов и бизнеса, использующих, главным образом, ключевые банковские продукты.

Предполагается, что этот шаг позволит упростить и ускорить оказание традиционных банковских услуг порядка 1 млн розничных клиентов и 60 тыс. коммерческих клиентов банка.

Инвестиционно-банковские услуги будут выделены в отдельное подразделение в рамках SUV, отмечают в Credit Suisse.

Кроме того, банк планирует направить сотни миллионов долларов на внедрение цифровых услуг, наем дополнительных сотрудников для оказания консультативных услуг клиентам, а также маркетинг, до конца 2021 года.

"Эти инвестиции возможны благодаря растущей прибыльности операций Credit Suisse в Швейцарии с 2015 года", - отмечается в пресс-релизе.

Акции Credit Suisse теряют 0,3% на торгах в Цюрихе в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК, ОПЕРАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]