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Транспорт и связь 27.08.2019 03:30

"Жуковский" установит новое оборудование для отпугивания птиц

Компания-оператор подмосковного аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро" - планирует установить новое оборудования для отпугивания птиц.

"Международный аэропорт "Жуковский" совместно с оператором аэродрома "Раменское" - ЛИИ имени М.М. Громова - приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы. В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами ЛИИ", - говорится в сообщении "Рампорт Аэро".

Работы будут завершены "в кратчайшие сроки", основной комплекс мероприятий будет выполнен до открытия выставки МАКС, сообщил первый заместитель гендиректора компании Евгений Солодилин, чьи слова приведены в сообщении.

"Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта", - прокомментировал Солодилин.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), выполнявший рейс из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.

Орнитологическую защиту аэродромных объектов "Жуковского" обеспечивает ЛИИ Громова ("дочка" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC)). После авиапроисшествия в ЛИИ заявили, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" полоса была осмотрена "на предмет отсутствия миграции птиц", во время вылета орнитологические средства защиты работали штатно. Вместе с тем Солодилин заявлял, что ЛИИ Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на увеличенное скопление птиц вокруг аэродрома, в последний раз - примерно месяц назад.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУКОВСКИЙ, ПТИЦЫ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]