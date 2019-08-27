"Жуковский" установит новое оборудование для отпугивания птиц

Компания-оператор подмосковного аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро" - планирует установить новое оборудования для отпугивания птиц.

"Международный аэропорт "Жуковский" совместно с оператором аэродрома "Раменское" - ЛИИ имени М.М. Громова - приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы. В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами ЛИИ", - говорится в сообщении "Рампорт Аэро".

Работы будут завершены "в кратчайшие сроки", основной комплекс мероприятий будет выполнен до открытия выставки МАКС, сообщил первый заместитель гендиректора компании Евгений Солодилин, чьи слова приведены в сообщении.

"Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта", - прокомментировал Солодилин.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), выполнявший рейс из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.

Орнитологическую защиту аэродромных объектов "Жуковского" обеспечивает ЛИИ Громова ("дочка" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC)). После авиапроисшествия в ЛИИ заявили, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" полоса была осмотрена "на предмет отсутствия миграции птиц", во время вылета орнитологические средства защиты работали штатно. Вместе с тем Солодилин заявлял, что ЛИИ Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на увеличенное скопление птиц вокруг аэродрома, в последний раз - примерно месяц назад.