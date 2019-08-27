Авиакомпаниям РФ и Центральной Азии в ближайшие 20 лет потребуется 1,28 тыс. самолетов - Boeing

Авиакомпаниям России и Центральной Азии в ближайшие 20 лет потребуется 1,28 тыс. новых самолетов общей каталожной стоимостью $160 млрд, прогнозирует Boeing.
"Спрос отражает рост пассажиропотока и увеличение объема замен устаревших воздушных судов более топливно-эффективными моделями. Принимая во внимание количество новых и оставшихся в эксплуатации самолетов, парк коммерческих воздушных судов в России и Центральной Азии к 2038 году достигнет 1,94 тыс. единиц", - сообщил вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что для удовлетворения спроса на авиаперевозки компаниям в регионе потребуется 910 узкофюзеляжных и 140 широкофюзеляжных лайнеров.
Также Boeing прогнозирует рост на рынке послепродажных сервисов, включая поддержку в сфере поставок (компоненты и их логистика), техническое обслуживание и инженерные сервисы, разработку модификаций воздушных судов и поддержку операционной деятельности авиакомпаний. В ближайшие 20 лет стоимость рынка коммерческих авиационных сервисов региона составит $270 млрд.
Растущий парк коммерческих воздушных потребует больше пилотов, авиатехников и бортпроводников. Согласно прогнозу Boeing, в период до 2038 года авиационной отрасли России и Центральной Азии понадобятся 82 тыс. новых авиационных специалистов, включая 27 тыс. пилотов, 25 тыс. авиатехников и 30 тыс. бортпроводников.
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