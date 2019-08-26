НАТО не признает президентские выборы в Абхазии - спецпредставитель генсека альянса

В НАТО не признают прошедшие накануне президентские выборы в Абхазии и не признают ее независимость, заявляет специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"НАТО прошедшие 25 августа в Абхазии так называемые президентские выборы не признает. Страны-члены НАТО не признают регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами", - написал Аппатурай в понедельник на своей странице в "Фейсбуке".

Заявление спецпредставителя генсека Североатлантического альянса цитируют грузинские СМИ.

По словам Аппатурая, "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах".

В понедельник выборы в Абхазии также назвали нелегитимными посольства 15 стран в Грузии.

"Болгария, Чехия, Канада, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США не признают проведенные 25 августа 2019 года в грузинском регионе Абхазии сухумскими де-факто властями так называемые президентские выборы и не признают их результаты", - сказано в распространенном совместном заявлении посольств вышеперечисленных государств.

В заявлении отмечается, что указанные страны также не признают прошедшие 9 июня 2019 года в Южной Осетии парламентские выборы.

"Мы еще раз выражаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - сказано в заявлении.

В документе также звучит призыв к РФ "вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии на существовавшие до конфликта августа 2008 года позиции, обеспечить доступ на эти территории гуманитарной помощи и отозвать решение о признании их независимости".