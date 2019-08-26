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Социум 26.08.2019 21:24

Первый вице-президент открыла ясли-детсады в Сабунчи и Бинагади

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник приняла участие в открытии нового яслей–детских садов в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, сообщают официальные СМИ.

Ясли–детсад №260 в Сабунчинском районе функционирует с 1937 года. Старое здание учреждения было снесено и на его месте по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое на 140 мест. В новом здании имеются комнаты для 7 групп, кухня и столовая, спортивный и музыкальный залы, медицинская комната и другие помещения. Здание занимает площадь в 2 тыс. кв. метров.

Ясли–детсад №141 в Бинагадинском районе начал свою деятельность с 1983 года. Старое здание детского дошкольного учреждения занимало территорию площадью более 5 тыс. кв. метров, включало 3 корпуса и было рассчитано на 150 мест. Новое здание яслей-детсада рассчитано на 210 мест. Здесь будут действовать 11 групп, в том числе 7 азербайджанских и 4 – русскоязычных. Обучением и воспитанием 200 детей в возрасте от одного до шести лет в яслях-детском саду будет заниматься профессиональный коллектив, состоящий из 42 человек.

Кроме того, Мехрибан Алиева в понедельник посетила Комплекс святилища Бибиэйбат, где получила в дар священный Коран.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ДЕТСАДЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]