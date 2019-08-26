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26.08.2019 21:47

Прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2019 г снижен до $62,2 с $63,4 за баррель, в 2020 г до $57 с $59,7 - Орешкин

Минэкономразвития скорректировало макропрогноз на 2019-2024 годы в части цены на нефть марки Urals в сторону понижения, заявил глава ведомства Максим Орешкин на брифинге в понедельник.

"На фоне более слабой динамики мировой экономики прогноз цен на нефть марки Urals до конца текущего года был незначительно скорректирован вниз - до конца 2019 года она будет находиться на уровне около $57 за баррель. В среднем за год цена составит $62 за баррель. Одновременно был понижен прогноз цен на другие значимые товары российского экспорта, прежде всего - газ, уголь, металлы", - сказал Орешкин.

По его словам, в новой версии прогноза Минэкономразвития скорректировало ожидания от среднегодовых цен на нефть Urals следующим образом: в 2019 году - $62,2 ($63,4 в предыдущей версии - ИФ), в 2020 году - $57,0 ($59,7), в 2021 году - $56,0 ($57,9), в 2022 году - $55,0 ($56,3), в 2023 году - $54,0 ($55,0), в 2024 году - $53,0 ($53,5).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]