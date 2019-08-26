Лидеры G7 за справедливую мировую торговлю, перемирие в Ливии, против насилия в Гонконге - заявление

Главы государств и правительств стран "группы семи" на саммите в Биаррице пришли к консенсусу по ряду вопросов, в частности, связанным с мировой торговлей.
"Группа семи" привержена к открытой и справедливой мировой торговле, а также мировой экономической стабильности", - говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном Елисейским дворцом.
В нем отмечается, что страны G7 выступают за реорганизацию ВТО с тем, чтобы, в частности, добиться более эффективной защиты интеллектуальной собственности.
Относительно ситуации вокруг Ирана лидеры стран "группы семи" заявили о необходимости обеспечения стабильности в регионе.
"У нас две цели: сделать так, чтобы Иран никогда не мог владеть ядерным оружием; продвигать мир и стабильность в регионе", - подчеркивается в декларации.
Лидеры в итоговом заявлении также выступили в поддержку режима прекращения огня в Ливии, а также указали на необходимость поиска политического решения конфликта в этой стране.
"Мы считаем, что только политическое решение позволит обеспечить стабильность Ливии", - заявили лидеры G7.
Главы государств и правительств G7 призвали организовать международную конференцию с участием сторон ливийского конфликта и всех "региональных игроков".
В совместном заявлении также говорится о ситуации в Гонконге. Лидеры "группы семи" подтвердили приверженность китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, подписанной премьером Госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.
""Группа семи" призывает избегать любого насилия", - отмечается в сообщении.
Саммит G7 завершился в понедельник во французском городе Биарриц. Президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции отметил, что горд тем, что итоговое заявление удалось сформулировать максимально коротко: текст занял всего одну страницу. Это в разы меньше, чем на прошлых саммитах G7.
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