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Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита G7 стал оптимистичнее рассматривать возможность заключить соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.

"Я несколько более оптимистичен", - сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита в Биаррице.

В то же время Джонсон подчеркнул, что достигнуть согласия между ЕС и Великобританией будет сложно, и в настоящее время перспективы Brexit зависят от ЕС.

Также Джонсон вновь заявил, что, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, она не будет выплачивать ЕС 39 млрд фунтов стерлингов, которые Евросоюз требует от Великобритании в качестве отступных. Он отметил, что "значительные суммы" из этих 39 млрд фунтов Великобритания сможет потратить на приоритетные задачи в случае выхода из ЕС без сделки. Джонсон не пояснил, оставит ли Великобритания себе только часть этих денег или же все 39 млрд фунтов.

Ранее Джонсон заявил в интервью телеканалу BBC, что шансы заключения сделки с ЕС по Brexit неопределенные. Он отметил, что все зависит от действий ЕС, и указал на важность подготовки к выходу из ЕС без сделки.

Джонсон прежде неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]