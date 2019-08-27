Орешкин: замедление глобальной экономики на фоне торговых войн и неблагоприятное развитие кредитного цикла в РФ - ключевые факторы риска для экономики в 2020-22 гг

Минэкономразвития видит главными факторами риска для российской экономики в 2020-2022 годах замедление мировой экономики на фоне торговых войн и неблагоприятное развитие кредитного цикла.

"Ключевые факторы риска для экономической динамики 2020-2022 годов: дальнейшее ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний и неблагоприятное развитие кредитного цикла в России", - заявил глава ведомства Максим Орешкин в ходе брифинга, на котором он представил обновленный макропрогноз до 2024 года.

Он пояснил, что в базовый сценарий прогноза по-прежнему заложена предпосылка о структурном замедлении мировой экономики под воздействием накопленных дисбалансов.

"На темпы экономического роста в развитых странах будет негативно влиять структурно низкий рост производительности труда и долгосрочная проблема старения населения. Кроме того, политика сдерживания бюджетных расходов и ограничения бюджетных дефицитов будет дополнительным сдерживающим фактором для стран еврозоны в условиях ограниченных возможностей стимулирования экономического роста мерами денежно-кредитной политики. Высокая долговая нагрузка в квазигосударственном секторе будет сдерживать рост китайской экономики и, соответственно, стран - торговых партнеров", - сказал Орешкин.

"Развернувшиеся торговые противостояния будут оказывать дополнительное негативное воздействие на темпы мирового роста - в первую очередь США и Китая. Одновременно ускорение темпов роста экономики США выше потенциальных под воздействием стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики повышает вероятность ее резкого замедления (и возможного вхождения в рецессию) в дальнейшем. На этом фоне будет происходить ослабление доллара США относительно евро (а также других валют стран G20) до уровня $1,25 за евро к 2024 году, что является рыночным консенсусом", - заявил министр.

Таким образом, по словам Орешкина, с учетом развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительным препятствием для мирового экономического роста, прогноз был пересмотрен в сторону снижения - ожидается замедление роста мирового ВВП до 2,5% в 2024 году.

"В условиях слабого глобального спроса цены на основные биржевые товары (газ, уголь, основные черные и цветные металлы, древесина) после снижения в 2019 году будут расти умеренными темпами, не превышающими в среднем 3-4% в год. В силу специфических для рынка нефти факторов (рост объемов и снижение издержек добычи) прогнозируется дальнейшее снижение цены на нефть марки Urals до уровня $53 в 2024 году", - сообщил Орешкин.