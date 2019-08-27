Путин и Эрдоган обсудят ВТС и ситуацию в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения, в том числе развитие военно-технического сотрудничества, а также ситуацию в сирийском Идлибе.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, переговоры пройдут на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который открывается во вторник в подмосковном Жуковском.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что центральной темой переговоров Путина и Эрдогана будет ситуация в Идлибе. "Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра", - сказал он.

По его словам, на переговорах с Эрдоганом "определенный акцент будет сделан на сирийских делах, это можно с легкостью предположить в связи с тем, что ситуация в Идлибе, который продолжает в соответствии с сочинскими договоренностями оставаться зоной ответственности Турции, является весьма напряженной".

В минувшую пятницу Путин и Эрдоган по инициативе Анкары провели телефонный разговор, в ходе которого также обсуждали российско-турецкое взаимодействие в целях стабилизации ситуации в Идлибе.

Обстановка в зоне деэскалации Идлиб обострилась после авиаудара по турецкому конвою, передвигавшемуся по сирийской территории. В минувший понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым по поводу атаки на конвой. В свою очередь издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военный источник сообщило, что Россия отвергла требования Турции поспособствовать отходу сирийской армии в Идлибе.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что помимо переговоров 27 августа президенты двух стран осмотрят экспозицию МАКС-2019.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев говорил журналистам, что компания планирует выйти на договоренности с Турцией по ряду направлений, в том числе по боевой авиации и системам ПВО. Он также отмечал, что с Турцией "есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных комплексов".

В Рособоронэкспорте отмечали, что Москва и Анкара ведут консультации по авиационной тематике "на различных уровнях, в том числе и на самом высоком". "Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей) 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", - говорили в компании-спецэкспортере.

Между тем, Песков оставил без ответа вопрос о том, обращалась ли Анкара с предложением о закупках многоцелевых истребителей Су-35, и предложили дождаться переговоров президентов РФ и Турции "на полях" Международного авиакосмического салона "МАКС".

В этом году на МАКСе впервые покажут экспортный вариант российского истребителя пятого поколения - Су-57Э.

Кроме того, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара (после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35) рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35, которые, в том числе, будут демонстрироваться на МАКСе.

Турецкая газета "Йени шафак" писала, что лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, производитель которых концерн "Алмаз-Антей" также покажет на МАКСе свою продукцию. Речь идет, в частности, о системах большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексах средней дальности "Викинг" и "Витязь" и тд.

Между тем начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что Турция намерена изучить все альтернативы американским F-35.

В связи с этим глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35. "Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - подтвердил он.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Нынешняя встреча Путина и Эрдогана станет уже шестой с начала года. До этого турецкий президент прилетал в Москву 23 января и 8 апреля. Кроме того, два президента побеседовали 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита в "Астанинском формате". Также они провели встречу "на ногах" "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 15 июня в Душанбе и встретились "на полях" саммита "двадцатки" 29 июня в Осаке. Помимо личных встреч Путин и Эрдоган неоднократно общались по телефону.