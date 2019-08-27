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Болтон анонсировал свой визит в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в своем твиттере.

Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и его видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил советник американского президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, БОЛТОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]