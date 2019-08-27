Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер считает, что приглашение президентом США Дональдом Трампом главы России Владимира Путина для участия в саммите G-7 сделает США менее безопасными.

"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G-7, ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим приглашением Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", - цитирует Шумера The Hill.

"Разрешение России вернуться в G-7 только покажет слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов и сделает Соединенные Штаты менее безопасными", - считает он.

По его мнению, саммит G-7 в эти выходные стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".

США будут выступать в качестве принимающей стороны ежегодной встречи мировых лидеров в следующем году. Как глава принимающей страны, Трамп может пригласить глав государств, которые не являются частью G-7.

Ранее президент США заверил, что будет решать вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку", не оглядываясь на то, сулит ли это ему неприятности на внутриполитической арене.

"Меня не интересуют политические последствия", - сказал он на пресс-конференции в Биаррице в понедельник.

"Я ничего не делаю ради достижения политических целей. Я делаю то, что правильно, и людям нравится то, что я делаю", - добавил президент США.

Журналист спросил Трампа, готов ли он, будучи организатором следующего саммита G7, позвать на него в качестве гостя президента РФ Владимира Путина.

"Я был бы готов его пригласить", - ответил американский президент, подчеркнув при этом, что не уверен, что Путин примет приглашение. "Он - гордый человек", - объяснил Трамп, напомнив, что Россию в прошлом исключили из G8.

Трамп в очередной раз отметил, что склоняется к тому, что Россию следовало бы вернуть в G8. "Это было бы хорошо для мира и для самой России", - считает он.