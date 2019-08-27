Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 08:33

Лидер сенатского меньшинства назвал "ужасной" идею Трампа пригласить президента России для участия в саммите G-7 в 2020 году

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер считает, что приглашение президентом США Дональдом Трампом главы России Владимира Путина для участия в саммите G-7 сделает США менее безопасными.

"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G-7, ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим приглашением Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", - цитирует Шумера The Hill.

"Разрешение России вернуться в G-7 только покажет слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов и сделает Соединенные Штаты менее безопасными", - считает он.

По его мнению, саммит G-7 в эти выходные стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".

США будут выступать в качестве принимающей стороны ежегодной встречи мировых лидеров в следующем году. Как глава принимающей страны, Трамп может пригласить глав государств, которые не являются частью G-7.

Ранее президент США заверил, что будет решать вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку", не оглядываясь на то, сулит ли это ему неприятности на внутриполитической арене.

"Меня не интересуют политические последствия", - сказал он на пресс-конференции в Биаррице в понедельник.

"Я ничего не делаю ради достижения политических целей. Я делаю то, что правильно, и людям нравится то, что я делаю", - добавил президент США.

Журналист спросил Трампа, готов ли он, будучи организатором следующего саммита G7, позвать на него в качестве гостя президента РФ Владимира Путина.

"Я был бы готов его пригласить", - ответил американский президент, подчеркнув при этом, что не уверен, что Путин примет приглашение. "Он - гордый человек", - объяснил Трамп, напомнив, что Россию в прошлом исключили из G8.

Трамп в очередной раз отметил, что склоняется к тому, что Россию следовало бы вернуть в G8. "Это было бы хорошо для мира и для самой России", - считает он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей в понедельник вступает в силу Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg Здоровье Уилана под угрозой - посольство США "Союзу" не удалось пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции - NASA

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]