Пентагон обеспокоен зависимостью американской военной промышленности от китайских редкоземельных элементов



В условиях торговой войны с КНР у США вызывает беспокойство, что американская военная промышленность слишком зависит от поставок Китаем редкоземельных элементов, заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

"Мы обеспокоены хрупкостью цепочки поставок, особенно тем, что она находится в руках противника", - сообщила она на брифинге в ведомстве.

На Китай приходится около 80% редкоземельных элементов, импортируемых Соединенными Штатами. Пекин, как отмечают западные СМИ, предупреждал Вашингтон, что может прекратить поставки в ответ на ужесточение президентом США Дональдом Трампом тарифной политики в отношении китайских товаров.