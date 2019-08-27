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Пентагон обеспокоен зависимостью американской военной промышленности от китайских редкоземельных элементов

Пентагон обеспокоен зависимостью американской военной промышленности от китайских редкоземельных элементов


В условиях торговой войны с КНР у США вызывает беспокойство, что американская военная промышленность слишком зависит от поставок Китаем редкоземельных элементов, заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

"Мы обеспокоены хрупкостью цепочки поставок, особенно тем, что она находится в руках противника", - сообщила она на брифинге в ведомстве.

На Китай приходится около 80% редкоземельных элементов, импортируемых Соединенными Штатами. Пекин, как отмечают западные СМИ, предупреждал Вашингтон, что может прекратить поставки в ответ на ужесточение президентом США Дональдом Трампом тарифной политики в отношении китайских товаров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КИТАЙ, ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]