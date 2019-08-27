Пекин предъявил австралийцу обвинение в шпионской деятельности - глава МИД Австралии

Китайские власти официально предъявили обвинение в шпионаже ранее задержанному австралийскому писателю и академику китайского происхождения Ян Хэнцзюню, сообщила во вторник министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

"Правительство очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что австралийский гражданин и академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему подвергаться уголовному преследованию", - сказала она.

Она отметила: "Доктор Ян содержится в Пекине в ужасных условиях без предъявления обвинения уже более семи месяцев. С тех пор Китай не объяснял причин его задержания, а также не предоставил доступа к нему адвокатам или членам семьи".

В то же время, как информируют СМИ, работники консульского отдела австралийского посольства в Китае встречались с задержанным семь раз.

"Мы серьезно озабочены состоянием доктора Яна и условиями, в которых он содержится", - говорится в распространенном заявлении министра.

По сообщениям СМИ, с января Ян Хэнцзюнь содержался под домашним арестом по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности Китая.