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Дальнее зарубежье 27.08.2019 09:15

Пекин предъявил австралийцу обвинение в шпионской деятельности - глава МИД Австралии

Китайские власти официально предъявили обвинение в шпионаже ранее задержанному австралийскому писателю и академику китайского происхождения Ян Хэнцзюню, сообщила во вторник министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

"Правительство очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что австралийский гражданин и академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему подвергаться уголовному преследованию", - сказала она.

Она отметила: "Доктор Ян содержится в Пекине в ужасных условиях без предъявления обвинения уже более семи месяцев. С тех пор Китай не объяснял причин его задержания, а также не предоставил доступа к нему адвокатам или членам семьи".

В то же время, как информируют СМИ, работники консульского отдела австралийского посольства в Китае встречались с задержанным семь раз.

"Мы серьезно озабочены состоянием доктора Яна и условиями, в которых он содержится", - говорится в распространенном заявлении министра.

По сообщениям СМИ, с января Ян Хэнцзюнь содержался под домашним арестом по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности Китая.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПИСАТЕЛЬ, КИТАЙ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]