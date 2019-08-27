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Наука и образование 27.08.2019 10:02

Корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR со второй попытки смог пристыковаться к МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" во вторник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в 06:08 МСК, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" - человекоподобный робот FEDOR.

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы "Курс" на МКС будут после стыковки корабля "Союз МС-14" или уже после возвращения робота FEDOR на Землю.

"Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе "Курс", как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а "рвать" уже будем после стыковки. Состыкуемся с "Союзом", даже может быть кончится эта экспедиция с нашим "Федором", потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать", - сказал Соловьев, переговоры которого с командиром корабля "Союз МС-13" Александром Скворцовым транслировались в понедельник на сайте NASA.

Он подчеркнул, что экипажу с помощью специалистов на Земле придется выполнить ремонт радиооборудования системы "Курс" на стыковочном узле модуля МИМ2. При этом он отметил, что прибор, который поможет устранить неисправность, есть в наборе запчастей на МКС. Если же причина окажется в проблемах с электропитанием усилителя сигнала, космонавтам придется устранять эту неисправность.

Космонавт Скворцов ответил, что вместе с коллегой Алексеем Овчининым изучил разъемы в шкафу с элементами системы "Курс" и не нашел проблем.

"Я сфотографировал, на первый взгляд контакт никаких проблем не вызывает, все хорошо. Нигде ничего мы не увидели, смотрели вместе с Алексеем, нигде никакого криминала не видно с расстыковки", - сказал Скворцов.

"Мы где-то и думали, что это зарыто более глубоко, но давай это "более глубоко" смотреть уже после того как состыкуемся и проведем эту экспедицию с "Федором", - ответил Соловьев.

На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов. Связанных с работой машины в условиях невесомости.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, СТЫКОВКА


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