Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.
"Эти действия демонстрируют продолжающееся расхождение между явным влечением (президента США Дональда - ИФ) Трампа к России...и жесткой позицией его администрации, когда дело касается Москвы", - отмечает журнал.
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