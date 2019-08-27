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Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.

"Эти действия демонстрируют продолжающееся расхождение между явным влечением (президента США Дональда - ИФ) Трампа к России...и жесткой позицией его администрации, когда дело касается Москвы", - отмечает журнал.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, СОВЕТНИК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]