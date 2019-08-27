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Регион 27.08.2019 07:49

Начинаются поставки второй батареи С-400 в Турцию

Компоненты второй батареи российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 начнут прибывать в Турцию во вторник, 27 августа.

Об этом в понедельник сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар во время инспекции войск, размещенных в провинции Эрзинджан на востоке Турции. При этом министр выразил решимость защищать Турцию от воздушных и ракетных угроз, исходящих из-за пределов турецкой территории.

В свою очередь источники в министерстве обороны Турции сообщили изданию "Сабах", что компоненты второй батареи С-400 будут доставляться на базу в Анкару так же, как в случае с первой батареей российских ЗРС.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России всего прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Однако в США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителя-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

На прошлой неделе американскому телеканалу CNN стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа официально отказала Турции в приобретении у США зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot будет отозвано, если она согласится на поставки систем С-400 (российские ЗРК - ИФ). Срок нашего предложения истек", - заявил телеканалу представитель госдепа.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, БАТАРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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