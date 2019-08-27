"Дочка" "Ростеха" подала иск к Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8

Лизинговая "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" подала иск к Boeing для расторжения контракта с американской корпорацией на 35 самолетов 737 MAX 8, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.
О подаче иска в окружной суд Чикаго ранее во вторник сообщила Financial Times (FT).
"Подтверждаем", - сказал "Интерфаксу" представитель "Авиакапитал-Сервиса".
По данным FT, это первый иск к Boeing от заказчика в связи с проблемами с безопасностью 737 MAX. В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие "халатности Boeing", которая привела не только к "браку" в конструкции самолета, но и к "утаиванию важной информации" от авиарегулятора.
В поданном иске "Авиакапитал-Сервис" заявляет, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX потенциальным заказчикам, чтобы поощрить их к сделке.
Полеты и поставки Boeing-737 MАX приостановлены во всем мире с марта 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В корпорации Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете. В мае компания заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.
Boeing-737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены семейства Boeing-737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.
Российскими заказчиками этого типа являются "Победа", S7, "Уральские авиалинии", NordStar и "ЮТэйр".
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