Все приборы для космических аппаратов будут проектироваться в цифровом виде - РКС

Новый отраслевой стандарт сделает цифровое проектирование обязательным для производителей комплектующих в ракетно-космической сфере, сообщил журналистам замгендиректора холдинга "Российские космические системы" (РКС) по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.
"Это система цифрового проектирования приборов и комплексов ракетно-космической отрасли. Она состоит из определенного количества четко прописанных этапов. Сегодня мы ее сформировали как стандарт организации, в ближайшие месяцы она будет утверждена как стандарт отрасли. По этим правилам будут проектировать свои изделия все приборостроительные предприятия", - сказал Нестеров.
По его словам, в данный момент обсуждается введение подобного стандарта не только в ракетно-космической, но и в других отраслях.
Нестеров также отметил, при проектировании оборудования будет создаваться его "цифровой двойник", на котором могут проводиться предварительные испытания и выявлять недостатки еще до проведения испытаний "в железе".
"Если мы на этапе проектирования откатываемся назад, то откат идет на считаные дни. Если мы выявляем недочеты конструкции в ходе натурных испытаний, то это будут уже месяцы или годы", - сказал замгендиректора холдинга.
По словам Нестерова, такой подход уже реализуется в ряде проектов РКС, в том числе в разработке аппаратуры для системы ГЛОНАСС.
"Мы уже реализуем данный подход в оборудовании для ГЛОНАССа. Правда, пока для тех аппаратов, которые еще на земле. Сейчас у нас цикл изготовления спутника составляет 5-7 лет. Мы начали формировать данный подход в 2015 году. Поэтому изделия, разработанные таким образом, сейчас как раз на выходе", - отметил он.
"Российские космические системы" входят в госкорпорацию "Роскосмос". Холдинг занимается разработкой и производством наземной и космической аппаратуры. Среди прочего предприятия холдинга поставляют аппаратуру для системы ГЛОНАСС, комплексов управления космическими аппаратами, пунктами приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли, космических систем поиска и спасения.
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