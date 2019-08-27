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Наука и образование 27.08.2019 10:13

Следующим этапом испытаний робота FEDOR в новом полёте станет работа в открытом космосе - Рогозин

Человекоподобного робота FEDOR после возвращения на Землю будут готовить к новому полёту и работе на внешнем борту Международной космической станции (МКС), сообщил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Следующий этап - это либо повторные испытания, но на новом корабле в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация", либо работа на внешнем борту. Собственно, он для этого и создаётся, внутри станции он нам не очень и нужен", - сказал Рогозин.

Он отметил, что в первом полёте будет в режиме копирования действий оператора проверяться работа мелкой моторики робота в условиях невесомости, его умение пользоваться инструментами.

"Следующий этап - обеспечение работы этой робототехнической платформы на внешнем борту, чтобы эта система могла добираться в любую точку станции и обеспечить регламентные или ремонтные работы", - отметил глава госкорпорации.

После этого, в будущем робота планируется задействовать при освоении Луны, однако до этого пока далеко, так как робота в будущем предстоит наделить элементами искусственного интеллекта.

"Это самое начало работы, не надо никакой эйфории, надо относиться к этому осторожно, тем более что у наших партнеров в аналогичной ситуации машина не работала", - сказал Рогозин.

Он не назвал сроки следующего полёта робота на МКС.

В 2011 году США отправляли на станцию андроида R2B.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, РОБОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]