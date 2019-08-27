Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.08.2019 09:25

Цены на нефть возобновили подъем, Brent подорожала до $58,95 за баррель

Цены на нефть поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $58,95 за баррель, что на $0,25 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,7 за баррель, опустившись на $0,64 (1,08%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (0,5%) - до $53,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,53 (0,98%), до $53,64 за баррель.

Накануне цены на нефть начали расти на заявлении Трампа о том, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. Подтверждения его слов от китайской стороны, однако, не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Неопределенность в торговой сфере является главной причиной волатильности рынка", - цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу" с Рухани", - заявил американский президент

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть перешли к росту на заявлениях Трампа, Brent выросла до $59,8 за баррель Нефть падает на эскалации торгового конфликта между США и Китаем, Brent у $58,75 за баррель Цены на нефть обвалились на эскалации торговой войны Китая и США, Brent подешевела до $58,76 за баррель Нефть перешла к падению на новости о введении Китаем новых пошлин на американские товары Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]