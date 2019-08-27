Манат укрепился к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 августа ЦБА определил 1.8868 манат/1EUR (26 августа - 1,8943 /1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 августа сохранил 0,0257 манат/1RUB (26 августа - 0,0257 манат/1RUB).

Ф.Исазаде