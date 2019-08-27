Молдавия как никогда ранее готова к демократии - Додон

В Молдавии во вторник проходят мероприятия, приуроченные к 28-й годовщине провозглашения независимости страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", утром в центре Кишинева прошла церемония возложения венков к памятнику "Скорбящая мать", возведенному в погибших военных. В церемонии приняли участие президент Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду, председатель парламента Зинаида Гречанная, депутаты, министры, представители дипломатического корпуса. Чуть позже состоится церемония возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре (Стефану Великому). В течение дня во всех населенных пунктах страны пройдут праздничные мероприятия.

Додон в послании ко Дню независимости, опубликованном на сайте администрации президента, отметил, что "обретение независимости 28 лет назад стало исключительным историческим моментом, который дал нам возможность собственными усилиями построить страну, экономику, общество, будущее".

"За 28 лет мы прошли через множество трудностей и испытаний, но при этом наше общество, наш политический класс созрели. Сегодня мы как никогда ранее готовы к демократии, к прогрессу, к будущему. Наш долг - построить государство, в котором люди хотят жить, учиться, работать, рожать детей", - заявил Додон.

"В течение короткой недавней истории Республики Молдова было все: и хорошее, и плохое. Многие из нас были свидетелями этой истории, и все мы понимаем, что многое ещё предстоит сделать, построить в нашей стране, чтобы она соответствовала нашим надеждам и чаяниям. Но важно, чтобы сегодня нас вдохновлял общий проект, политическое соглашение, видение будущего, которое мотивировало бы нас и придавало нам силы верить, что для Молдавии хорошее только начинается" - отметил президент.

По его мнению, "у Молдавии имеется достаточный кадровый и интеллектуальный потенциал для того, чтобы стать современным состоявшимся государством".

"И если мы продолжим демонстрировать мужество и политическую зрелость, если мы будем солидарны и преисполнены благими намерениями, то нам удастся достичь самых высоких целей для страны и оставить следующим поколения прочную и процветающую Молдавию. Мое желание, моя просьба к каждому из вас - не будем отказываться от надежды, не будем отказываться от собственной страны, не будем прекращать жить, работать и мечтать о лучшем будущем в Молдавии и для Молдавии", - подчеркнул Додон.

В свою очередь Санду написала в фейсбуке, что у страны не может быть иной модели развития кроме европейской интеграции.

"Граждане не доверяют государству, потому что оно не обеспечивают им надлежащую безопасность и благосостояние. Поэтому нам нужны сильные учреждения и ответственный политический класс. Как народ, как общество, мы слишком легко позволили разделить нас и манипулировать собой безответственным политикам, которые делали свои игры и строили свое богатство за наш счет. Отсутствие сплоченности и внутренней солидарности препятствует принятию необходимой модели развития для страны, и нет другого устойчивой модели, кроме европейской интеграции", - подчеркнула премьер.