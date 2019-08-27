Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 27.08.2019 10:42

Военные Азербайджана, Грузии и Турции в первой декаде сентября выполнят задачи по защите экономических проектов в регионе

В Баку 2 сентября стартуют командно-штабное учения “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

«В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей, и будет проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Учение завершится 6 сентября.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в Грузию на 6%, транзит в Турцию – на 75% Число посетивших Грузию в первом полугодии граждан Азербайджана превысило 620 тыс. человек Представители Грузии и Азербайджана обсудят вопросы делимитации госграницы на встрече в Тбилиси Власти Грузии усилили меры безопасности на границе с Азербайджаном в районе древнего монастыря Операторы систем электропередач Грузии, Азербайджана и России планируют создать объединенное электроэнергетическое кольцо Коридор Баку-Тбилиси-Карс будет "плотно работать с Транссибом" - глава РЖД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]