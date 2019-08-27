Военные Азербайджана, Грузии и Турции в первой декаде сентября выполнят задачи по защите экономических проектов в регионе

В Баку 2 сентября стартуют командно-штабное учения “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

«В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей, и будет проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Учение завершится 6 сентября.

Ф.Исазаде