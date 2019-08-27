ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания

Исполнительная власть Гедабекского района Азербайджана направит около 1 млн манатов на проведение капитального ремонта и реконструкцию административного здания.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ремонтно-реконструкционные работы проведет ООО «Azеrtranss», с которым подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта - 933,623 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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