ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания

Исполнительная власть Гедабекского района Азербайджана направит около 1 млн манатов на проведение капитального ремонта и реконструкцию административного здания.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ремонтно-реконструкционные работы проведет ООО «Azеrtranss», с которым подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 933,623 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков