США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-2, способных нести ядерное оружие

Соединенные Штаты во вторник перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, сообщили британские авиационные ресурсы.
Самолеты c позывными DEATH11 (в переводе - "смерть"), DEATH12 и DEATH13 совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Уайтмэн, которая расположена в американском штате Миссури.
От ВВС США официальных сообщений о целях переброски бомбардировщиков не поступало.
Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе. Как сообщалось, в марте текущего года ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.
B-2 Spirit - американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Самолет создан по аэродинамической схеме "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Всего для ВВС США был построен 21 такой бомбардировщик. Он является самым дорогим самолётом за всю историю авиации. Его стоимость достигает двух млрд долл.
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