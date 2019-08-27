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Дальнее зарубежье 27.08.2019 12:05

США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-2, способных нести ядерное оружие

Соединенные Штаты во вторник перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, сообщили британские авиационные ресурсы.

Самолеты c позывными DEATH11 (в переводе - "смерть"), DEATH12 и DEATH13 совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Уайтмэн, которая расположена в американском штате Миссури.

От ВВС США официальных сообщений о целях переброски бомбардировщиков не поступало.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе. Как сообщалось, в марте текущего года ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

B-2 Spirit - американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Самолет создан по аэродинамической схеме "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Всего для ВВС США был построен 21 такой бомбардировщик. Он является самым дорогим самолётом за всю историю авиации. Его стоимость достигает двух млрд долл.

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Тэги: США, ВВС, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]