Возвращение РФ в G8 не исключено, но для формирования условий для этого нужно время - глава МИД Японии

Возвращение России в G8 является возможным, но при появлении соответствующих условий, заявил во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"При наличии (определенных - ИФ) условий, можно подумать о возвращении России в G8", - цитирует его слова японская газета "Никкэй".

В то же время министр напомнил, что РФ была исключена из G8 из-за присоединения Крыма.

"Я не знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы появились условия (для восстановления формата G8 - ИФ)", - уточнил Коно.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что пребывание России в G8 было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон также высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.