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Инфраструктура и тендеры 27.08.2019 11:00

Госакадемия физкультуры и спорта направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли

Государственная академия физической культуры и спорта Азербайджана направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли основного здания академии и спортивных залов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «R and X» подписано соответствующий контракт.

Сумма - 371,186 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АКАДЕМИЯ, РЕМОНТ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]