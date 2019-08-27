Госакадемия физкультуры и спорта направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли

Государственная академия физической культуры и спорта Азербайджана направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли основного здания академии и спортивных залов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «R and X» подписано соответствующий контракт.

Сумма - 371,186 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков