Госакадемия физкультуры и спорта направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли

Государственная академия физической культуры и спорта Азербайджана направит более 371 тыс. манатов на ремонт кровли основного здания академии и спортивных залов.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «R and X» подписано соответствующий контракт.
Сумма - 371,186 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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