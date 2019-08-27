Фуад Мурадов станет почетным гостем CEO Lunch Baku

«После небольшого перерыва, на период летних отпусков, Caspian European Club возобновляет проведение мероприятий в формате B2B и B2G, которые способствуют расширению бизнес возможностей компаний входящих в Клуб. В последние годы, большинство азербайджанских компаний создают представительства, филиалы и совместные предприятия далеко за пределами страны. Таким образом, формируется новое поколение представителей азербайджанской диаспоры в этих странах. Именно поэтому мы приняли решение пригласить в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku Председателя Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. CEO Lunch Baku состоится 4 сентября 2019 года в отеле Hyatt Regency». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

CEO Lunch – уникальная платформа для нетворкинга, в рамках которой представители творческой интеллигенции, госчиновники, главы дипломатических миссий и международных организаций, топ-менеджеры и менеджеры среднего звена имеют возможность общаться и обмениваться мнениями.

CEO Lunch, которые ежемесячно проводятся в Азербайджане, один из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами Азербайджана, а также создают дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран каспийско-черноморского и балтийского региона.

Регистрацию на CEO Lunch Aktau можно произвести на сайте www.caspianenergy.org

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США и в Германии. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.