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27.08.2019 11:00

Фуад Мурадов станет почетным гостем CEO Lunch Baku

«После небольшого перерыва, на период летних отпусков, Caspian European Club возобновляет проведение мероприятий в формате B2B и B2G, которые способствуют расширению бизнес возможностей компаний входящих в Клуб. В последние годы, большинство азербайджанских компаний создают представительства, филиалы и совместные предприятия далеко за пределами страны. Таким образом, формируется новое поколение представителей азербайджанской диаспоры в этих странах. Именно поэтому мы приняли решение пригласить в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku Председателя Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. CEO Lunch Baku состоится 4 сентября 2019 года в отеле Hyatt Regency». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

CEO Lunch – уникальная платформа для нетворкинга, в рамках которой представители творческой интеллигенции, госчиновники, главы дипломатических миссий и международных организаций, топ-менеджеры и менеджеры среднего звена имеют возможность общаться и обмениваться мнениями.

CEO Lunch, которые ежемесячно проводятся в Азербайджане, один из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами Азербайджана, а также создают дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран каспийско-черноморского и балтийского региона.

Регистрацию на CEO Lunch Aktau можно произвести на сайте www.caspianenergy.org

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США и в Германии. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]