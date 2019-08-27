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Регион 27.08.2019 11:05

США для налаживания отношений с Тегераном нужно проявить инициативу и отменить санкции против Ирана - Рухани

Если США не "сделают первый шаг", отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.

"Вы (США - ИФ) должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа, - заявил Рухани в эфире телерадиовещательной компании Ирана.

"Ключ к изменению ситуации лежит в руках Вашингтона", - отметил президент.

В понедельник иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщал со ссылкой на источник, что Тегеран не намерен принимать участие в каких-либо переговорах с США до тех пор, пока Вашингтон не снимет антииранские санкции.

Источник добавил, что любые переговоры с США напрямую зависят от того, вернется ли Вашингтон к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

Трамп отметил, что США не желают, чтобы в Иране сменилась власть, но хотят, чтобы у этой страны не было ядерного оружия и баллистических ракет.

На выходных агентство Bloomberg сообщило, что Макрон предложил президенту Трампу план, согласно которому Иран сможет в определенный ограниченный период продавать нефть, а в ответ снова начнет выполнять условия СВПД и вернется к переговорам по ракетам и региональным вопросам, когда в 2025 году истечет действие СВПД. Трамп, как отмечало агентство, вряд ли поддержит план Макрона.

На выходных французский Биарриц, где проходил саммита G7, посетил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Там он провел встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сам Зариф назвал итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

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Тэги: ИРАН, США, ОТНОШЕНИЯ, САНКЦИИ


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