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Происшествия 27.08.2019 11:04

МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Гяндже

Силы МЧС Азербайджана потушили пожар на рынке в городе Гянджа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сигнал о пожаре на рынке стройматериалов «Dashqin» в Кяпязском районе Гянджи поступил на «горячую линию» МЧС в 00:40 по местному времени. В результате происшествия сгорели 15 дереворежущих станков на территории в 1,5 тыс. кв. м, а также автозапчасти на площади 100 кв. м»,- говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, распространение огня на другие объекты торговли было предотвращено.

«Пожар был потушен в 01:16», - подчеркивает МЧС.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]