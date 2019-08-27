МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Гяндже

Силы МЧС Азербайджана потушили пожар на рынке в городе Гянджа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сигнал о пожаре на рынке стройматериалов «Dashqin» в Кяпязском районе Гянджи поступил на «горячую линию» МЧС в 00:40 по местному времени. В результате происшествия сгорели 15 дереворежущих станков на территории в 1,5 тыс. кв. м, а также автозапчасти на площади 100 кв. м»,- говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, распространение огня на другие объекты торговли было предотвращено.

«Пожар был потушен в 01:16», - подчеркивает МЧС.

Ф.Исазаде