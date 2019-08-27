Внеочередная сессия парламента Эстонии в пятницу рассмотрит вопрос о недоверии премьеру

В Эстонии 30 августа состоится внеочередная сессия парламента, на которой будет рассмотрен вопрос о недоверии премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas).
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, сессия созывается по предложению 44 депутатов из 101.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что Юри Ратас как премьер-министр не смог обеспечить достойного управления Эстонией. Юри Ратас не смог создать правительства, которое работало бы во имя продвижения Эстонии вперед. Вместо этого правительство Эстонии с самого начала вступления в должность нападало на различные общественные группы и разрушало общественные связи", - говорится в письме парламентской оппозиции с предложением объявить недоверие главе правительства.
"У нас правительство, которое наносит ущерб международному престижу Эстонии, некомпетентные министры которого превышают полномочия и ни во что не ставят правовое государство. У нас правительство, которое, несмотря на рост экономики, совершало и совершает расходы за счет будущего",- отмечается в письме.
В то же время предложение оппозиционных партии Реформ и Социал-демократической партии имеет мало шансов на прохождение в парламенте, так как у партий коалиции 55 депутатских мандатов, и они имеют явное большинство голосов.
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