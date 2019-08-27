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Дальнее зарубежье 27.08.2019 12:45

Внеочередная сессия парламента Эстонии в пятницу рассмотрит вопрос о недоверии премьеру

В Эстонии 30 августа состоится внеочередная сессия парламента, на которой будет рассмотрен вопрос о недоверии премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas).

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, сессия созывается по предложению 44 депутатов из 101.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что Юри Ратас как премьер-министр не смог обеспечить достойного управления Эстонией. Юри Ратас не смог создать правительства, которое работало бы во имя продвижения Эстонии вперед. Вместо этого правительство Эстонии с самого начала вступления в должность нападало на различные общественные группы и разрушало общественные связи", - говорится в письме парламентской оппозиции с предложением объявить недоверие главе правительства.

"У нас правительство, которое наносит ущерб международному престижу Эстонии, некомпетентные министры которого превышают полномочия и ни во что не ставят правовое государство. У нас правительство, которое, несмотря на рост экономики, совершало и совершает расходы за счет будущего",- отмечается в письме.

В то же время предложение оппозиционных партии Реформ и Социал-демократической партии имеет мало шансов на прохождение в парламенте, так как у партий коалиции 55 депутатских мандатов, и они имеют явное большинство голосов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, НЕДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]