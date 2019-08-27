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Социум 27.08.2019 11:30

MIDA планирует строительство ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства отбирает компанию для подготовки проекта строительства нового комплекса соцжилья в Гяндже, говорится в объявлении общества.

«Комплекс будет построен на территории 6,23 га на улице Флага. Отбор компании для подготовки проекта строительства ЖК проводится методом открытого тендера. Главными критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, своевременное выполнение контракта, финансовые и кадровые возможности и опыт», -отмечается в информации.

Стоимость участия в конкурсе составляет 500 манатов.

Тендерные предложения от компаний принимаются до 17:00 24 сентября. Тендерная процедура состоится 25 сентября в 15:00.

Телефон для справок: +99412 594-54-01 (внут. 237). Контактное лицо - Фариз Абдуллаев.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, ПРОЕКТ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]