MIDA планирует строительство ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства отбирает компанию для подготовки проекта строительства нового комплекса соцжилья в Гяндже, говорится в объявлении общества.
«Комплекс будет построен на территории 6,23 га на улице Флага. Отбор компании для подготовки проекта строительства ЖК проводится методом открытого тендера. Главными критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, своевременное выполнение контракта, финансовые и кадровые возможности и опыт», -отмечается в информации.
Стоимость участия в конкурсе составляет 500 манатов.
Тендерные предложения от компаний принимаются до 17:00 24 сентября. Тендерная процедура состоится 25 сентября в 15:00.
Телефон для справок: +99412 594-54-01 (внут. 237). Контактное лицо - Фариз Абдуллаев.
Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.
Н.Аббасова
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